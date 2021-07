Mathias Coppens is opnieuw verliefd

Mathias zou een relatie hebben met Linn Trappeniers, die producer is bij Roses Are Blue. Dat is het productiehuis van Mathias. De presentator wil zijn nieuwe relatie voorlopig nog niet bevestigen, maar ontkent die ook niet.

Scheiding

Mathias Coppens en zijn echtgenote Sarah Van De Put maakten een jaar geleden bekend dat ze na 12 jaar hun huwelijk stopzetten. «Soms betekent liefde ook loslaten. In alle vriendschap en met een hart vol liefde, besluiten Sarah en ik om elkaar ruimte te geven. Op zoek naar de beste versie van onszelf», schreef Mathias toen op Instagram. Ze hebben twee kinderen samen: Marcel (12) en Lowis (10).