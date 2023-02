‘The Masked Singer’-kijkers denken te weten wie Raaf is: «Heel duidelijk te horen!»

Hét raadspelletje bij uitstek is begonnen en er zijn al meteen enkele figuren die voor behoorlijk wat mysterie zorgen. Raaf, bijvoorbeeld, al zijn vele kijkers heel zeker over wie er in het pak zit...

Afgelopen vrijdag werd het derde seizoen van ‘The Masked Singer’ op gang getrapt. Er werd al meteen één deelnemer ontmaskerd: Skiwi. In dat kleurrijke kostuum zat niemand minder dan Herman Verbruggen, beter bekend als Marc Vertongen uit ‘F.C. De Kampioenen’.

Klok van een stem

Er wordt uiteraard al heel wat gespeculeerd over de andere kandidaten. Op sociale media passeert Raaf opvallend vaak de revue. Er worden namen genoemd zoals Loïc Nottet, Natalia, Angèle en zelfs Anastasia, maar één naam duikt het vaakst op: die van de Antwerpse zangeres/rapster Coely. «Heb net het groepsnummer gehoord. Raaf is Coely, ik wed er een nier om», «Coely zou dit ook kunnen zijn, die heeft ook een klok van een stem», «Ook mijn eerste gedacht», «100% Coely! In het groepsnummer heel duidelijk te herkennen», «Jawadde, hallo Raaf (aka Coely volgens mij). Wat een stem!», lezen we onder meer op Twitter en Facebook.

Kostuum voor vrouw

Voor degenen die twijfelen of Raaf een man of een vrouw is, wijst een kijker erop dat het kostuum dat verraadt. «Coely! Vreemd dat een heleboel mensen daar een mannelijke stem in horen. En het pak sluit nu ook niet echt aan bij wat men in vorige edities door een man zou laten dragen. Er zit ook wat ‘hoogteverschil’ tussen de borstplaat/harnas en de kledij die Raaf eronder aan heeft. Ik denk niet dat ze dat met opzet doen om ons op een dwaalspoor te zetten qua gender», klinkt het ook.

Sommige kijkers horen het heel duidelijk in het groepsnummer, rond 48 seconden: