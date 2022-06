Martine Jonckheere overladen met complimenten op bikinifoto: «Prachtig op jouw leeftijd!»

Actrice Martine Jonckheere krijgt heel wat lovende reacties op een foto waarop ze in bikini poseert. Toch was het aanvankelijk niet haar idee om die foto te delen. «Moet heel Vlaanderen zien dat ik niet meer die griet ben met dat jonge lijf van zoveel jaar geleden?», vroeg ze aan haar man.

Martine Jonckheere (65) vertoefde enkele dagen geleden in Cadzand. Haar man Filip maakte een foto van haar terwijl ze in bikini op het strand wandelde met hun hond Lester. ’s Avonds deelde Filip het kiekje op sociale media, iets wat Martine aanvankelijk niet wilde. «Ik zeg: Allez, doe dat weg. Moet heel Vlaanderen zien dat ik niet meer die griet ben met dat jonge lijf van zoveel jaar geleden? En hij: Trek het je niet aan, je bent wie je bent, en je ziet er goed uit», vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Aangenaam verrast

Uiteindelijk plaatste de voormalige ‘Familie’-actrice de foto ook op haar eigen Instagram en was ze aangenaam verrast door de commentaren. «Daar mag je wel eens mee pronken. Ik zou meteen tekenen om er zo uit te zien op je leeftijd», «Mooi en elegant... Love it», «Prachtig op jouw leeftijd!», «Je straalt, Martine! Vooral mooi om te zien dat je je goed in je vel voelt», en «Als ik later zo’n lijntje heb, ben ik blij», werd er gereageerd.

Discipline

Zelf is ze best wel gelukkig met haar lichaam, al moet ze er wel voortdurend mee bezig zijn. «Alles zit toch nog op zijn plaats, hé. Weet je? Je lichaam moet je aanvaarden. Maar er is ook een soort discipline die je moet opbrengen. Ik doe nog altijd mijn oefeningen uit mijn balletperiode. Ik zwem. Ik ga quasi elke dag lopen. Gelukkig heb ik een hond die mij letterlijk zijn leiband voor de voeten komt werpen. Ik ben best wel trots dat ik die discipline heb. En ik eet ook wel gezond. Vegetarisch, al van kindsbeen af. Al eet ik niks liever dan een pak friet met mayonaise en kan ik ‘s avonds in de zetel een halve zak chips binnenspelen», besluit ze.