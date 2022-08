Martine Jonckheere opgenomen in het ziekenhuis: «Komt wel goed hoor!»

Het was even schrikken toen Martine Jonckheere (65) gisteren een foto deelde waarop ze in het ziekenhuis lag. «Zó kun je natuurlijk óók je vakantie doorbrengen», zuchtte ze erbij. Haar ongeruste volgers vroegen massaal wat er aan de hand was met haar. «Stomme appendix. Maar komt wel goed hoor», verduidelijkte ze.

Hart onder de riem

De voormalige ‘Familie’-actrice kreeg vervolgens heel wat steun van haar volgers. «Och nee, lieverd toch! Heel veel beterschap en hopelijk snel weer gezond thuis», «Spoedig herstel», en «Veel beterschap en hopelijk niet te veel pijn», lezen we onder meer in de reacties.