Martine Jonckheere haalt uit naar makers van ‘Familie’: «Geen erkenning, nóch respect!»

Actrice Martine Jonckheere is niet te spreken over de manier waarop de 30ste verjaardag van ‘Familie’ gevierd werd. Ze betreurt vooral dat haar personage «doodgezwegen wordt alsof ze nooit heeft bestaan».

Martine Jonckheere vertolkte jarenlang de rol van Marie-Rose De Putter in de Vlaamse soap ‘Familie’. Ze was er al bij van in het begin, maar haar personage verdween definitief op 21 maart 2022 toen Marie-Rose om het leven kwam in een brand.

Bedankt voor de eer

Afgelopen zaterdag werd de 30ste verjaardag van de populaire serie gevierd in de Lotto Arena in Antwerpen. Jonckheere werd wel uitgenodigd, maar kreeg geen plek in de spotlights. Dat raakte de 65-jarige actrice enorm, zo schreef ze vrijdag op Instagram. «Morgen viert Familie haar 30-jarig bestaan. Een mooie kroon op het werk van de collega’s die zich elke dag inzetten om het beste van zichzelf te geven. Helaas valt die eer mij niet te beurt. Het personage Marie-Rose, als pionier van het eerste uur, maakt geen deel meer uit van het verhaal. Ze wordt doodgezwegen alsof ze nooit heeft bestaan! Als ‘oud castlid’ werd ik echter wel uitgenodigd om de show bij te wonen, om nadien een babbeltje te slaan met de vaste cast. Ik heb bedankt voor de eer!»

Dankbetuigingen

«Ondertussen is bij mij de bladzijde al lang omgedraaid! In de wereld waarin wij nú leven heb ik ondervonden dat je niet mag rekenen op erkenning, nóch op respect! Hoé hard je ook je best hebt gedaan! Dat respect heb ik uiteindelijk wel gekregen van het trouwe publiek en de fans. Hun dankbetuigingen hebben ze in een boekvorm gegoten. Die zal ik, samen met de mooie herinneringen, voor altijd koesteren! Zoiets is mij duizendmaal méér waard dan om het even welk feest!», klinkt het.

Gedeelde verontwaardiging

Haar volgers steunen haar en spreken van «een schande». «Begrijpe wie begrijpen kan... Geniet des te meer van jouw mooie herinneringsboek! Een show is op enkele uren gepasseerd en dit boek kun je oneindig lang koesteren», «Echt enorm oneerlijk dit! Maar twijfel zeker niet aan je kunnen. Je bent een klasbak», «Mooie woorden. Je bent een topactrice die veel meer verdient», en «Ze hadden beter de rode loper uitgerold voor een topactrice als Martine. Jarenlang trouw aan haar job en dan nog een groot talent ook», lezen we onder meer in de reacties.