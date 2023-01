Marthe van K3 over zwangerschapsgeruchten: «Ik denk dat ik heel duidelijk was»

Marthe De Pillecyn blikt in een interview terug op de vele zwangerschapsgeruchten die ontstonden nadat er met Kerstmis water in haar champagneglas zat.

Met Kerstmis snel even poseren voor een foto op Instagram, dat doen wel meer mensen. Marthe De Pillecyn had wellicht nooit verwacht dat die foto - waarop ze een champagneglas met water vasthoudt - voor zoveel heisa zou zorgen. Heel wat volgers vonden het immers verdacht dat ze water dronk in plaats van champagne of cava, of iets anders alcoholisch. Met Nieuwjaar deelde ze een gelijkaardige foto, maar deze keer zat er wél alcohol in haar glas. «Een glaasje bubbels i.p.v. plat water», knipoogde ze erbij.

Statement

Nu reageert de 26-jarige zangeres opnieuw op dat stormpje. «Ik heb het voorbij zien komen en ik denk dat ik met Nieuwjaar een heel duidelijk statement heb gemaakt», legt ze uit aan Showbizz24. Wanneer de interviewer vraagt of het stilaan begint te kriebelen, antwoordt ze het volgende. «We hebben Hanne (die in november beviel van haar eerste kindje, Julien; red.) nog altijd niet teruggezien, maar ik denk dat we alle drie wel heel graag kinderen zien, we staan met K3 ook voor kinderen. Dus ja, wie weet ooit in de toekomst», klinkt het.

Toekomstmuziek

Al ligt dat voor Julia Boschman nog héél ver in de toekomst. “Kinderen zullen bij mij nog wel even duren”, lacht ze.