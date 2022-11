Marthe van K3 deelt pakkende boodschap voor Hanne: «Ik had dit met niemand anders willen delen»

Vorige week kondigde Hanne Verbruggen aan dat ze op doktersadvies met K3 stopt tot na haar zwangerschap. De 28-jarige roodharige zangeres wordt in tussentijd vervangen door ‘K2 zoekt K3’-finaliste Diede van den Heuvel.

Momenten koesteren

Marthe De Pillecyn benadrukte op Instagram hoe blij ze is dat Hanne ‘in haar team’ zit. «Lieve Hannie, wat vliegt de tijd. Wat ben ik blij dat ik je zeven jaar geleden mocht leren kennen en deze rollercoaster samen met jou mocht beleven. Ik had deze jaren met niemand anders willen delen. Dankjewel voor je steun de afgelopen jaren en voor alle leuke momentjes die we hebben beleefd. Dit zijn momenten die ik heel mijn leven ga blijven koesteren! Wat ben ik er zeker van dat jij een topmama gaat worden! Heel snel gaan we dit samen vieren, maar rust nu nog maar goed uit. We denken aan jou dit weekend. Dankjewel voor alles! Heel veel liefde voor jou en op naar de volgende jaren», klinkt het.

Niets dan liefde

Ook Hanne deelde even later een prachtig Instagrambericht en richtte zich ook even tot Marthe. «Zeven jaar?! Zeven jaar geleden kreeg ik een plaatsje in de groep waar ik heel mijn leven lang zo veel liefde en bewondering voor had. Al zeven jaar doe ik wat ik graag doe met de meest geweldige mensen om me heen en krijgen we niets dan liefde van onze fantastische fans. Bedankt liefste team, crew, dansers, coaches en vooral Marthe, Klaasje en Julia, want dankzij jullie ben ik in die zeven jaar enorm gegroeid als mens en als artiest en voel ik me ook veilig en geliefd om te kunnen zijn wie ik ben», schrijft ze.