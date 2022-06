Mariah Carey beschuldigd van plagiaat voor monsterhit ‘All I Want for Christmas Is You’

De Amerikaanse zangeres Mariah Carey wordt beschuldigd van schending van het auteursrecht met haar bekende hit ‘All I Want for Christmas Is You’ uit 1994. Het gaat echter niet om de muziek, maar louter om de titel van de kersthit. Een artiest die vijf jaar eerder een nummer met dezelfde titel had uitgebracht, eist 20 miljoen dollar (18,6 miljoen euro) van haar.

Andy Stone zegt dat hij in 1989 meeschreef aan een countrysong met de titel ‘All I Want for Christmas Is You’. Hij nam het nummer ook samen met zijn groep Vince Vance & the Valiants op. Hij heeft nooit toestemming gegeven om die titel te gebruiken, zo staat in de klacht die vrijdag bij een rechtbank in de zuidelijke Amerikaanse staat Louisiana werd ingediend.

Mariah Carey en Walter Afanasieff, de co-auteur van de bekende hit uit 1994, hebben bewust zijn auteursrecht geschonden, zo klinkt het.

«Leidt tot verwarring»

De monsterhit van Mariah Carey werd wereldwijd meer dan 16 miljoen keer verkocht. Het nummer heeft ook in meer dan twintig landen de hitlijsten aangevoerd. Carey zou in drie decennia meer dan 60 miljoen dollar verdiend hebben aan het lied. Dat bedrag loopt overigens nog altijd op omdat het nummer - niet altijd tot ieders tevredenheid - tijdens de eindejaarsfeesten telkens weer vanonder het stof wordt gehaald.

Het gelijknamige nummer van Andy Stone kende slecht in beperkte mate succes bij countryliefhebbers. Hoewel de twee songs dezelfde titel hebben, zijn de tekst en de muziek compleet verschillend. Toch heeft de identieke titel volgens Andy Stone tot «verwarring» geleid.

Bij het Amerikaanse auteursrechtenagentschap (United States Copyright Office) zijn in totaal 177 songs geregistreerd met de titel ‘All I Want for Christmas Is You’.