Margriet Hermans over haar seksleven: «Dat kan geweldig erotiserend werken»

Geestig momentje in de ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’. Op een bepaald moment hebben ze het over zweet en gaat Margriet Hermans wel héél ver in detail...

Vanavond zit Margriet Hermans in de jury van ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’. Wanneer presentator Erik Van Looy aan Eva De Roo vraagt waarom ze zweet erotiserend vindt, antwoordt ze: «Het zweet van uw lief is wel lekker normaal gezien, als je je lief graag ziet. Ik vind dat wel geil.»

Schaamstreek

Margriet Hermans sluit zich daar duidelijk bij aan. De 68-jarige zangeres durft er behoorlijk open over te praten. «Dat hangt ervan af op welke plek. Zweet, of eerder lichaamsvocht, kan soms geweldig erotiserend werken. Ik steek mijn neus geregeld in de schaamstreek van mijn man. Heerlijk, Erik! Moet je ook eens proberen», lacht ze. Waarop de ganse zaal - Erik inclusief - in een deuk ligt...

‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ is van maandag tot donderdag om 21u te bekijken op Play4.