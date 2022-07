Margaux uit ‘De Bachelor’ ziet er plots helemaal anders uit: «Knap!» (foto)

Margaux, die Madieke net moest voorlaten in hun veroveringstocht naar Fabrizio Tzinaridis, heeft zich een andere haarkleur aangemeten. «Vandaag zeg ik gedag aan mijn rosse lokken. Zijn jullie ook benieuwd naar het resultaat? Laat alvast weten naar welke haarkleur ik ga», schreef ze onlangs op Instagram.

Complimenten

Nu deelde de 21-jarige communicatiestudente een foto van het resultaat. «The blonde having more fun», knipoogt ze erbij. Ze heeft alvast de goedkeuring van haar volgers. «Ik hou van blondjes», «Knappie!», «Op een druilerige regendag maakt die lach van je alles zonnig», «Mooierdje», en «Leuke foto», lezen we onder meer in de reacties.

Instagram / @margaux.verbestel