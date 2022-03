Måneskin-bassiste daagt Instagram uit met naaktfoto: «Hopelijk word ik niet gerapporteerd!»

Vorig jaar won de Italiaanse rockband Måneskin het 65ste Eurovisiesongfestival. Een knappe prestatie dus ook voor bassiste van dienst Victoria De Angelis.

Rapporteren

De 21-jarige brunette deinst er niet voor terug om nu en dan een gewaagde foto te delen op Instagram. In sommige gevallen werden ze dan ook gerapporteerd door enkele volgers. Dat houdt haar echter niet tegen om op haar manier te blijven poseren en ook maandag deelde ze een naaktfoto waarop ze haar tepels bedekt. «Proberen om niet opnieuw gerapporteerd te worden door Instagram haha», knipoogt ze erbij.

Inspiratie

Haar volgers hopen in ieder geval met haar mee. «Ik zou niet weten waarom, want je lichaam is gewoonweg kunst», «Oh mijn God, zo mooi», «Instagram zou je dankbaar moeten zijn», «Letterlijk perfect», en «Bedankt om me te helpen om mijn kleine borsten te accepteren. Dankzij jou zie ik de schoonheid en sensualiteit ervan», lezen we onder meer in de reacties.