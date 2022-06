Luka Cruysberghs trekt aandacht van volgers met bikinifoto: «Zo mooi!»

Luka Cruysberghs, die een tijdje zangeres was bij Hooverphonic, krijgt heel wat complimenten op een vakantiefoto die ze deelde.

Luka Cruysberghs zorgde van 2018 tot 2020 voor het engelachtige stemgeluid bij Hooverphonic en won in 2017 het vijfde seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’. Intussen timmert ze stevig aan een solocarrière, die vorig jaar gelanceerd werd met haar eerste single ‘Not Too Late’.

Zwembad

Momenteel vertoeft de 21-jarige zangeres op vakantie in de Portugese Algarve, waar het momenteel zo’n 30 graden is. Ze zocht dan ook verkoeling in het zwembad terwijl ze een bikini droeg van het Italiaanse modemerk Calzedonia.

Complimenten

Ze deelde een foto ervan op Instagram. «Ik denk dat ik hier ga blijven», schrijft ze erbij. Haar volgers reageren enorm lovend op het kiekje. «Zo mooi!», «Knappe foto», en «Je ziet er prachtig uit», is de algemene teneur.