Luisteraar merkt iets op over outfit van MNM-presentatrice Kawtar Ehlalouch: «Da’s supergemeen!» (video)

Geestig momentje vanmorgen tijdens de ochtendshow op MNM. Een luisteraar had zijn bedenkingen immers bij de outfit van Kawtar, al kwam dat wel even binnen bij haar...

Het hilarische tafereel speelde zich vanmorgen af tijdens de MNM-ochtendshow met Kawtar Ehlalouch en Robin Keyaert. Luisteraars kunnen via een webcam steeds zien wat er zich in de studio afspeelt. Zo fronste een man de wenkbrauwen toen hij de outfit van Kawtar zag en belde hij naar de studio. «Het lijkt een soort van nachtjapon», klonk het. «Het is echt gewoon een kleedje. Een wit kleedje met wat frullekes vanboven. Ik vind niet dat het echt lijkt op een nachtjapon», antwoordde Kawtar.

Pyjama voor oma’s

Robin mengt zich vervolgens in de ‘discussie’. «Gisteren heeft Kawtar zich overslapen, dus het zou wel kunnen, hoor», knipoogt hij. «Een gemiddelde oma zou dit best kunnen dragen, denk ik», pikt de beller terug in. «Wow, Romario. Da’s supergemeen!», reageert een onthutste Kawtar. «Maar bij jou staat het goed», probeert hij het goed te maken.

Trendy

In de reacties krijgt Kawtar heel wat steun. «Oh, Kawtar! Mannen hebben geen idee wat in de mode is. Jij staat heel goed met dit luchtige kleedje, is echt mooi», «En dan me die coole schoenen. Sorry, maar dat lijkt echt niet op een nachtjapon. Dat noemt men stylish», en «Het lijkt er wel een beetje op, maar als zij maar gelukkig is», wordt er onder meer gereageerd.

