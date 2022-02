Louis Talpe is opnieuw papa geworden: «We voelen ons gezegend»

Heuglijk nieuws voor Louis Talpe en Tiffany Ling-Vannerus! Op 18 februari beviel Tiffany immers van hun tweede kindje, een zoontje dat luistert naar de naam Phoenix. Een broertje dus voor Lion (1,5). «Net zoals de storm kwam ook jij ongeduldig, krachtig en op volle snelheid. Je moeder is een superheld en we voelen ons zo gezegend om je in onze armen te houden», schrijft hij op Instagram.

Getrouwd

De 40-jarige acteur uit onder meer ‘Onder Vuur’ en ‘Spitsbroers’ stapte in 2019 in het huwelijksbootje met zijn 12 jaar jongere Belgische vrouw met Zweedse roots. Ze vormden daarvoor al twee jaar een koppel.