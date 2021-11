Lotte Vanwezemael reageert op speculaties dat zij de vrouw is die seks had in kerk van Bree

Op de videobeelden, die je HIER kan bekijken, is te zien hoe een koppel op klaarlichte dag seks heeft op het altaar van de Sint-Michielskerk in Bree. Enkel de ontblote achterkant van de roodharige vrouw is in beeld.

Tatoeages

Dat deed verschillende mensen vermoeden dat de vrouw in kwestie Lotte Vanwezemael zou zijn, zo klinkt het her en der op sociale media. De 29-jarige seksuologe spreekt dat echter met klem tegen. «Voor iedereen die denkt dat ik dit ben: de laatste keer dat ik het checkte had ik nog steeds tatoeages op mijn rug en heup. Dus stop spreading shit. Thanks», verduidelijkt ze op Instagram.