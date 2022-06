Lotte Vanwezemael openhartig over haar seksleven: «Daar schaam ik me niet voor»

Lotte Vanwezemael praat in een interview eerlijk over hoe ze seks beleeft. Zo is dat ook bij haar niet altijd rozengeur en maneschijn. «Ik heb ook al wel slechte seks gehad», klinkt het.

De 29-jarige seksuologe is momenteel te zien in haar eigen televisieprogramma ‘Da's dikke liefde’. Daarin gaan vier gezette koppels op zoek naar een gezonde levensstijl om hun gezondheid, relatie en seksleven een nieuwe boost te geven.

Weinig seks

Zo heeft een koppel in het programma nu veel minder seks dan vroeger, al klinkt dat voor sommige mensen die al jarenlang samen zijn misschien wel bekend in de oren. «Dat is wat ik altijd aan koppels vraag wanneer ze bij mij langskomen: is het voor jullie een probleem dat jullie maar één keer per maand seks hebben? Soms is hun eerlijke antwoord dan: eigenlijk niet. En dan hoeven ze ook helemaal niet bij mij over de vloer te komen. Maar bij Zoë en Raf was er wel een verschil in verlangen. Ze voelden zich ook allebei niet meer sexy, en als je zelfvertrouwen weg is, gaat je seksualiteitsbeleving daar vanzelfsprekend onder lijden», vertelt Lotte in De Morgen.

Spannender maken

«Als je langer samen bent, is het niet abnormaal dat er een soort sleur je relatie kan binnensijpelen. Sommige koppels gaan daar heel gemakkelijk mee om, en komen vanzelf weer uit die sleur. Voor anderen is dat moeilijker, en zij hebben wat hulp nodig. Daarom ben ik met Zoë en Raf gaan uitzoeken hoe we die spanning en dat speelse weer wat meer in hun relatie konden krijgen», legt ze uit.

Niet per se klaarkomen

Ook Lotte heeft al verschillende ervaringen qua seksbeleving gehad, al weet ze goed wat ze wil in bed en vindt ze het belangrijk om dat duidelijk te kunnen maken. «Goede seks kan elke keer een andere vorm aannemen. Het heeft voor mij ook niet zozeer met klaarkomen of een bepaald standje te maken. Het is pas op het einde dat ik denk: dit was nu eens plezierig. (lacht) Maar ik heb ook al wel slechte seks gehad. Het is niet zo dat ik mensen op voorhand kan screenen om te achterhalen of ze goed zijn in bed. Ik ben gelukkig wel mondig, en schaam me niet om - zowel tijdens als na de seks - aan te geven wat ik wel en niet graag heb. Ik ken mijn eigen lichaam heel goed, en dat is enorm belangrijk. Heel wat mensen weten zelf niet eens wat ze graag willen, maar dan kan je ook niet verwachten dat je bedpartner het voor je gaat uitvogelen», besluit ze.

‘Da's dikke liefde’ is elke maandag om 20.35u te bekijken op Play4.