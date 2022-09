Lord of the Rings-cast hekelt racisme naar zwarte cast-leden: «Dit tolereren we niet»

De cast van de ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’-sequel op Amazon heeft een statement uitgebracht over het racisme dat ze over zich heen krijgen sinds de start van de serie. «Midden-Aarde is nooit wit geweest.»

Online uitten verschillende fans hun ongenoegen over aanwezigheid van zwarte acteurs in de sequel. Al sinds de release van de trailer duikt er een niet-aflatende stroom aan beledigingen op naar de zwarte acteurs in de reeks. De aanwezigheid van zwarte dwergen in het fantasyrijk Midden-Aarde zou onder andere «onrealistisch» zijn. Amazon stelde daarop noodgedwongen de gebruikerratings uit, om de fake recensies van het anti-woke-trollenleger in te dammen.

Niet tolereren

De cast is dat racisme spuugzat: «Wij treden solidair op tegen het meedogenloze racisme, de bedreigingen en de pesterijen waaraan sommige van onze castgenoten van kleur dagelijks blootgesteld worden. We weigeren het te negeren of te tolereren», steken ze van wal.

Ze merken op dat de fantasywereld van auteur J.R.R. Tolkien per definitie multicultureel is. «Het is een wereld waarin vrije mensen van verschillende rassen en culturelen samenkomen, in broederschap, om de krachten van het kwaad te verslaan. ‘Rings of Power’ reflecteert die visie. Onze wereld is nooit helemaal wit geweest, Midden-Aarde is niet helemaal wit. BIPOC (Zwarte en inheemse mensen en mensen van kleur) horen thuis in Midden-Aarde en gaan hier blijven.»

Frodo steunt nieuwe cast

Vlak na het statement van de cast van ‘Rings of Power’, staken ook de acteurs van de originele ‘Lord of the Rings’-trilogie hen een hart onder de riem. Elijah Wood (Frodo, foto midden) deelde een foto op Twitter van zichzelf met Dominic Monaghan (Merry, links) en Billy Boyd (Pippin, rechts), drie van de vier hobbits uit het fellowship. Alledrie droegen ze een T-shirt met een opschrift in het Neo-Sindarin, een Elfse taal, te vertalen als «Jullie zijn welkom hier.» Sean Astin, die de vierde hobbit Samwise Gamgee speelde in de trilogie, koos voor een foto met een pet, met hetzelfde opschrift.