Lize Feryn gaat voortaan als blondine door het leven: «Wow, zo mooi!» (foto)

Mocht je Lize Feryn (29) binnenkort op straat tegenkomen, dan zou het best kunnen dat je haar niet meteen herkend. De vriendin van sportpresentator Aster Nzeyimana (28) mag zich immers sinds vandaag officieel een blondine noemen. De West-Vlaamse actrice deelde op Instagram enkele foto’s van tijdens het kappersbezoek én van het opvallende resultaat.

Complimenten

Haar volgers reageren enorm enthousiast op haar transformatie. «Staat je echt goed!», «Wow, zo mooi!», «Once you go blond...», en «Wauwie , hoe knap is dat?!», lezen we onder meer in de reacties.