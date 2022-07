Lindsday Lohan treedt in het huwelijksbootje: «Ik ben de gelukkigste vrouw ter wereld»

Lindsay Lohan is getrouwd. Dat maakte ze bekend via Instagram en werd bevestigd door People. De 36-jarige actrice kan zakenman Bader Shammas officieel haar man noemen.

Lindsay Lohan maakte haar relatie met Bader Shammas voor het eerst bekend in februari 2020, toen ze een foto deelde van haar, haar zus en iemand naar wie ze refereerde als ‘boyfriend’. Later bleek het om Shammas te gaan. Het paar was verloofd sinds November 2021, maar trad afgelopen vrijdag officieel in het huwelijksbootje.

Lohan deelde het nieuws via Instagram: «Ik ben de gelukkigste vrouw ter wereld. Niet omdat ik een man nodig heb, maar omdat hij me gevonden heeft en wist dat ik vreugde en gratie wou vinden, allemaal tegelijk.»

«Ik ben stomverbaasd dat dit mijn echtgenoot is. Mijn leven en mijn alles», sloot ze af. «Iedere vrouw zou zich zo moeten voelen, iedere dag.» Ze maakte het bericht af met een selfie van haar en Shammas.

Moeilijk pad

Met Shammas lijkt Lindsay Lohan de ware gevonden te hebben. Voordien belandde ze in moeilijke relaties met Samantha Ronson en de Russische zakenman Egor Tarabasov, een relatie die naar verluidt gewelddadig was. Lohan worstelde ook enkele jaren met alcohol- en drugsmisbruik, waarvoor ze zich enkele keren liet behandelen in een ontwenningskliniek. Nu lijkt ze opnieuw op het rechte pad, nu ze zowel haar liefdesleven als carrière opnieuw de rails heeft.