Lie uit ‘Ex on the Beach’ reageert op vermoedens dat ze zwanger zou zijn

Lie Meurs krijgt opvallend veel vragen over het feit of ze al dan niet zwanger is. Ze maakte meteen duidelijk hoe de vork in de steel zit.

Tijdens een vragenuurtje op Instagram vroeg een volger haar of ze in verwachting is. Het 27-jarige model uit Neerpelt nam het niet verkeerd op, maar zorgde wel voor duidelijkheid. «Mis ik iets? Ik heb deze vraag letterlijk tien keer gekregen», schreef ze.

Kinderwens

De knappe blondine, die we kennen uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘Temptation Island VIPS’ heeft wel degelijk een kinderwens, maar nu nog niet. «Ja, veel baby’s of één baby, wat het ook moge zijn. Maar eerst wil ik nog zoveel andere dingen bereiken om dan volop te kunnen genieten en te focussen op kinderen», klinkt het.

Vrijgezel

Voor kinderen moet je uiteraard met twee zijn, maar voorlopig is ze nog vrijgezel. «Ik sta open voor de liefde, maar er is geen haast bij. De liefde zal me vinden wanneer mijn tijd komt», besluit ze.