Lesley-Ann Poppe openhartig over topless zonnen: «Daar kijkt niemand ervan op»

De laatste maanden deelt Lesley-Ann Poppe regelmatig foto’s waarop trots ze in zomerse outfits poseert. Dat deed ze zelden of nooit toen ze een tijdje geleden nog honderd kilo woog, maar door een streng dieet raakte ze behoorlijk wat kilo’s kwijt. «Toen ik honderd kilo woog, postte ik amper bikinifoto’s. Nu ik opnieuw slank ben, krijg ik weer complimenten over mijn uiterlijk op sociale media. Dat is fijn, maar uiteraard vind ik het nog belangrijker om gezond te zijn. Ik voel me ook energieker dan ooit», legt ze uit in Story.

Monokini

De 43-jarige zakenvrouw lokte onlangs heel wat reacties uit omdat haar tepelpiercings soms zichtbaar zijn op haar foto’s. Ze begrijpt niet vanwaar die kritiek komt. «Mannen in zwembroek krijgen nooit kritiek. Er is nog werk aan de winkel wat gendergelijkheid betreft. Tepelpiercings zijn een trend, net zoals dat destijds met oorbellen en navelpiercings zo was. Bella Hadid en Kylie en Kendall Jenner van de Kardashians hebben ook tepelpiercings. Ik let wel op met monokini zonnen. Omdat ik weet dat heel Vlaanderen meekijkt op sociale media, zal ik dat hier nooit doen, want mensen kunnen ongemerkt foto’s nemen. Maar in pakweg Ibiza doet iedereen het en kijkt niemand ervan op. In het buitenland neem ik het risico, want ik heb een hekel aan tan lines. Ik draag graag een rugdecolleté», besluit ze.