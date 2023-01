Lenny Kravitz deelt naaktfoto: «Hot stuff»

«New birth» schreef de muzikant bij de foto. Wat hij daarmee precies bedoelt is niet duidelijk, maar dat kon zijn volgers niets schelen. Ze vonden het eerder frustrerend dat zijn achterste niet helemaal op de foto staat: Van «Kan je een beetje naar links opschuiven?» en «Zou je je niet eens omdraaien?» tot «To the left to the left», klinkt het ludiek.

Hot stuff

Anderen konden dan weer niet onder stoelen en banken steken dat dit een serieuze ‘thirst trap’ is: «Boootieeeee was reborn», «hot stuff», «Sun’s out, bums out»