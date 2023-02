‘Leaving Neverland’-regisseur niet te spreken over biopic Michael Jackson: «Je verheerlijkt een pedofiel»

Dan Reed, de regisseur van de documentaire ‘Leaving Neverland’, stelt zich grote vragen bij de nieuwe biopic over Michael Jackson. Dat schrijft hij in een opiniestuk in The Guardian. De filmmaker is bezorgd dat de film een man zal verheerlijken die verschillende kinderen misbruikte.

Vorige week raakten meer details bekend over de aankomende biopic over Michael Jackson. Een verschijningsdatum is er nog niet. Wel raakte bekend dat Jaafar Jackson, de 26-jarige neef van de ‘King of Pop’, in de huid zal kruipen van zijn oom. De biopic, die een ‘diepteportret’ wil geven van de zanger, wordt gemaakt door Graham King (de producent van de Queen-biopic ‘Bohemian Rhapsody’) en John Brace en John McClain, de testamentuitvoerders van Jackson.

«Gebrek aan verontwaardiging»

Dan Reed is evenwel niet te spreken over die plannen. Hij regisseerde in 2019 de documentaire ‘Leaving Neverland’. In die 4 uur durende film gaat hij in gesprek met Wade Robson en James Safechuck, die beiden slachtoffer werden van Jackson. Robson werd voor het eerst misbruikt door Jackson toen hij zeven was. Safechuck was tien.

«Niemand heeft het over het cancelen van deze film waarin een man wordt verheerlijkt die kinderen verkrachtte», schrijft Reed. «Wat het totaal gebrek aan verontwaardiging over deze film zegt is dat Jackson er nog steeds in slaagt om te verleiden, zelfs vanuit het graf. Het lijkt erop dat de pers, zijn fans, en de oudere generatie die opgroeide met Jackson bereid zijn om zijn ongezonde relatie met kinderen te negeren en gewoon te genieten van de muziek.»

Boodschap aan de makers

Hij spreekt ook de filmmakers rechtstreeks aan: «Hoe zal je het moment in beeld brengen wanneer Jackson, een dertigjarige man, een kind bij de hand neemt en hem naar die slaapkamer leidt?», vraagt hij. Hij waarschuwt dat de makers een problematische boodschap brengen aan de miljoenen overlevers van kindermisbruik: «Jullie boodschap is: als een pedofiel rijk en populair genoeg is, dan zal de maatschappij hem vergeven.»