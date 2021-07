Laura uit ‘Blind Getrouwd’ haalt uit naar haters: «Een dikke middelvinger aan hen» (foto)

De 28-jarige interieurarchitecte, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, heeft met Juliet & Juliette een eigen kledingmerk en de verkoop daarvan via haar webshop loopt erg goed.

Trots

Sinds haar deelname in het datingprogramma kreeg ze vaak bagger over zich van haters, maar daar trekt ze zich niets meer van aan. «Dikke middelvinger aan iedereen die zich bezighoudt met shitcommentaren. Trots op mezelf! Met vallen en opstaan, maar mijn webshop groeit, tot misschien wel een fysieke winkel ooit», is ze enthousiast op Instagram.