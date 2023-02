Laatste figuur van The Masked Singer komt uit cocon: «Gegroet aardbewonertjes»

In Leuven stond een groep nieuwsgierige mensen te popelen om een glimp op te vangen van het laatste figuur van ‘The Masked Singer’. Ze zagen een futuristische vlinder, die buitenaards is bovendien.

Verre wereld

Vlinder komt uit de toekomst. Uit een verre wereld die voor ons nog veel geheimen kent. Met haar ruimteschip reisde ze door verschillende dimensies om mee te doen met The Masked Singer. Ze legde dus een lange weg af om te doen wat ze het liefst doet: zingen en op een podium staan. Vlinder is vrolijk, lief en beeldschoon. Ze is heel nieuwsgierig en staat te popelen om iedereen te leren kennen en haar ervaringen te delen.

Boodschap

Met de onthulling van Vlinder kwam ook een boodschap. «Hello world, gegroet aardbewonertjes! Ik ben Vlinder! Ik zoefde als een torpedo door tijd en ruimte om mijn vleugels uit te slaan in The Masked Singer! Wat een voyage! Vrouwen komen van Venus, maar Vlinder komt uit de toekomst! Ik heb lichtjaren gereisd om jullie te ontmoeten, maar ik brand weer van verlangen om eindelijk mijn ruimte-coconnetje te verlaten. Dus ik parkeer mijn UFO graag in jullie galaxy! Ik moet hier even de kat uit de boom kijken want ik begrijp lang nog niet alles van jullie gekke planeetje. De atmosphere zit wel al goed, dat voel ik aan mijn antennes! Ik ben supernieuwsgierig om samen op ontdekkingsreis te gaan! Daar gaat ze! Dadaaa!»

Alle veertien

Met de bekendmaking van Vlinder zijn alle veertien pakken uit het nieuwe seizoen bekend. Zij worden straks opgedeeld in twee groepen van zeven, die week om week zullen strijden voor hun anonimiteit. De acht strafste Masked Singers komen samen in The Big Bang om in één rechte lijn richting finale te gaan. Welke bekende gezichten schuilen er achter de maskers van Leeuw, Hippo, Tovenaar, Raaf, Foxy Lady, Skiwi, Kosmos, Minotaurus, Kolonel Mops, Champignon, Soaperstar, Groot Licht, Mummie en Vlinder? De guessing game begint morgen, vrijdag 3 februari om 20u35 bij VTM.