Kylie Jenner heeft groot nieuws: «Eén van de gelukkigste dagen uit mijn leven» (video)

De geruchten deden al een tijdje de ronde en nu bevestigt Kylie het nieuws ook. De Kardashian-Jenner-clan breidt opnieuw uit want de realityster is zwanger van haar tweede kindje. Dat kondigde ze aan via een schattige video op Instagram.

In de video is te zien hoe de 24-jarige Kylie samen met haar vriend Travis Scott en hun dochter Stormi naar de dokter gaat voor een eerste check-up. Meteen daarna zien we de eerste reactie van Kylie’s moeder Kris Jenner op het nieuws. “Dit is één van de gelukkigste dagen uit mijn leven”, zegt ze met de tranen in haar ogen. Kylie toont ook nog haar flink gegroeide buik en de eerste keer dat ze samen met Stormi naar de hartslag van haar tweede kindje luistert.

Heel wat showbizzsites vermoedden al een tijdje dat de cosmeticagoeroe in verwachting is. Caitlyn Jenner liet namelijk al aan TMZ weten dat één van haar kinderen zwanger is, maar ze wilde niet zeggen wie. Kylie wou toen nog niet reageren op de berichten. Haar eerste zwangerschap maakte ze trouwens pas bekend na de geboorte van haar dochter op 1 februari 2018. Of Stormi een broertje of een zusje krijgt, is voorlopig nog niet duidelijk.