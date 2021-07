Kritiek op Madonna na gewaagde outfit: «Niemand zit te wachten om 62-jarige borsten te zien»

De Amerikaanse zangeres Madonna krijgt heel wat commentaar op haar optreden in een nachtclub in New York. Ze ging het podium op in een outfit met een doorkijkbloesje. «Wat ze doet is niet alleen vulgair, maar ook afgezaagd», klinkt het.

De 62-jarige zangeres was vorige week van de partij op een exclusief LGBTQ-feestje in nachtclub Boom Boom Room in New York. Daar trad ze ook op en kon ze rekenen op een overenthousiast publiek. Dat kwam wellicht niet alleen door haar zangtalent, maar tevens door haar lederen outfit met doorkijkbloesje waardoor haar borsten zichtbaar waren.

Parodie van zichzelf

Niet iedereen is echter even enthousiast over haar vertoning van die avond. Een muziekjournalist die haar goed kent - maar daarom anoniem wenst te blijven - is genadeloos voor haar. «Als ik Madonna bezig zie, slaak ik een zucht. Een diepe zucht. Ik hou van haar. Ze is een fantastische artieste en een tof mens. Maar de laatste tijd is ze een parodie van zichzelf geworden. Waarom per se willen choqueren? Tegenwoordig kijkt toch niemand nog op van een blote borst? Wat ze doet is niet alleen vulgair, maar ook afgezaagd. We hebben dit al zo vaak van haar gezien. Het wordt zielig...», lezen we in TV Familie.

Meer klasse

Hij raadt haar aan om zich terug meer te presenteren als de klassevolle vrouw die ze is. «Ik zeg dit met heel veel liefde. Maar ik roep Madonna op om eindelijk eens wat meer klasse uit te stralen. Ze is een icoon. Ze hoeft zich toch niet als een slonzige clown te gedragen. Zeker niet op haar leeftijd. Dat is nergens voor nodig. Niemand zit te wachten om 62-jarige borsten op het netvlies te krijgen. Please Madonna, stop hiermee!», besluit hij.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto's te bekijken.