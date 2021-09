Kristen Stewart voelde de geest van prinses Diana tijdens filmopnames ‘Spencer’: “Ik vergat dat ze dood was”

Kristen Stewart is diep gegaan voor haar vertolking van prinses Di in de nieuwe film ‘Spencer’ van Pablo Larraín. De film speelt zich af tijdens een afschuwelijk kerstweekend in 1991, waarin de complexiteiten van de relatie van Diana en Charles helemaal op scherp gesteld werden.

Om zich helemaal te kunnen onderdompelen in de heftige gevoelens van de Britse prinses liet de actrice Diana toe in zichzelf: «Het voelde alsof Diana nog leefde toen ik de film maakte, ook al zat het slechts tussen de oren en was het maar een fantasie. Er waren momenten waarop mijn lichaam en geest vergaten dat ze dood was.»

Hartverscheurend

De spirituele ontmoeting met de prinses was overweldigend voor de actrice: «Het was een gevecht om haar elke dag levend te houden, en als ik me herinnerde dat ze dood was, was dat hartverscheurend. Het maakte me voortdurend kapot. En dat op zichzelf voelde spiritueel aan...Er waren momenten waarop ik dacht ‘Oh, God’ en het voelde alsof haar geest probeerde door te breken. Het was raar. En geweldig. Ik heb nog nooit zoiets gevoeld in heel mijn leven.»

Stewarts opmerkelijke methodacting heeft haar alvast geen windeieren gelegd. Na de première op het filmfestival van Venetië en zijn Amerikaanse tegenhanger Telluride werd Stewart bedolven onder de lofreacties van de internationale pers. Er is zelfs sprake van een allereerste Oscarnominatie voor de actrice. In België is het helaas nog even wachten op de officiële releasedatum en moeten we ons voorlopig zoet houden met de veelbelovende trailer.