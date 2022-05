Kourtney Kardashian lokt heel wat reacties uit met foto: «Ben je zwanger?»

Kourtney Kardashian wordt overspoeld met vragen of ze zwanger is nadat ze enkele foto’s deelde op Instagram. «Zie ik daar een babybuikje?», klinkt het.

Kourtney Kardashian vertoeft momenteel aan het Comomeer in Italië. Gisteren deelde ze enkele vakantiekiekjes om jaloers van te worden. Op enkele foto’s draagt ze een prachtige groene jurk. Verschillende volgers leidden van die bewuste foto’s echter af dat ze in verwachting zou zijn. «Ben ik de enige die een babybuikje ziet?», «Ze lijkt me in verwachting te zijn», en «Oh mijn God, ben je zwanger?», wordt er volop gereageerd.

Ivf

De 43-jarige realityster, die getrouwd is met Blink 182-drummer Travis Barker (46), probeert al een tijdje via ivf in verwachting te raken, maar voorlopig zonder succes. Een volger wijst er dan ook op dat mensen moeten opletten met hun speculaties. «Mensen, dat is gemeen. Ze ondergaat momenteel ivf. Stop met speculeren», lezen we ook.

