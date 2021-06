Kourtney Kardashian doet seksleven uit de doeken: «Het mag een beetje pijn doen»

Wilde seks

De 42-jarige realityster deelt op haar website Poosh enkele pittige seksgeheimen. «Recent is een nieuwe wereld voor mij opengegaan. Ik hou nu meer van wilde seks. Het mag wat bruut zijn. Het mag een beetje pijn doen. Dat maakt alles veel intenser. Dierlijk bijna. Ik heb geleerd dat je alle remmen moet durven los te gooien in bed. Zo beleef je alles veel dieper en wordt niet alleen je seksleven, maar ook je relatie beter. Vraag hem om af en toe aan je haren te trekken, of om je hard te knijpen. En doe hetzelfde bij hem. Geloof me: dit maakt alles héél anders. Veel pittiger. Je zal opkijken hoeveel passie er in jou en je partner verscholen zit», lezen we in TV Familie.