Kokkin uit ‘Gert Late Night’ is overleden: «Ze was een beetje onze mama op de boot»

Kokkin Annie Deleersnyder, een vaste waarde in het televisieprogramma ‘Gert Late Night’, is dinsdagochtend op 74-jarige leeftijd overleden na een korte periode van ziekte. Dat meldt de commerciële televisiezender Play4 dinsdag in een persbericht.

Gert Verhulst leerde Deleersnyder naar eigen zeggen kennen als uitbater van het café ‘t Visserswelzijn in Oostduinkerke, dat hij regelmatig bezocht. «Annie was, naast een bijzondere kokkin, vooral ook een echte vriendin. Ik kon altijd bij haar terecht en ik voelde me er steeds zo thuis en zo welkom», liet Verhulst optekenen.

Slappe lach

Deleersnyder kookte aan boord van de Evanna, de boot waar de talkshow wordt opgenomen. «Als ik aan Annie denk, kan ik niet anders dan glimlachen. Ik heb met haar zoveel memorabele momenten beleefd aan boord van de Evanna. We hadden vaak de slappe lach, maar ze was ook een beetje onze mama op de boot», aldus James Cooke. «Ze bleef altijd zichzelf. Geen enkele BV bracht haar uit evenwicht. Niets was te veel gevraagd. En ze leerde ons wat belangrijk was. Vriendschap en lekker eten.»

Kookboek

Zendergroep SBS Belgium wil Deleersnyder bedanken en het diepste medeleven aan haar familie en vrienden betuigen. «Achter de schermen van ‘Gert Late Night’ hield zij meer dan eens de boel recht en kon ze als geen ander de gasten in de watten leggen. De liefde gaat door de maag zeggen ze wel eens. Annie heeft dat meer dan eens bewezen», aldus programmadirecteur Annick Bongers.

Vorig jaar bracht Deleersnyder nog een kookboek uit. In ‘Doe maar gewoon. Koken met Annie’ gaf ze haar favoriete recepten prijs. (BIN, ALG, BOB, NAJ, nl)