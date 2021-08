Klaasje van K3 openhartig: «Zonder voorspel is het lastig om goede seks te hebben»

Klaasje Meijer praat in ‘Lotte Gaat Diep’ open en eerlijk over haar seksleven. Zo vindt ze het voorspel en communicatie erg belangrijk.

In ‘Lotte Gaat Diep’ praat Lotte Vanwezemael met bekende Vlamingen over seksgerelateerde onderwerpen. Deze keer was het de beurt aan K3’tje Klaasje Meijer. De 26-jarige Nederlandse is intussen zeven jaar samen met haar vriend Max.

Kleine dingen

Lotte vroeg haar tijdens het interview of Klaasje het voorspel belangrijk vindt. «Heel belangrijk. Ik denk dat dat iets is wat met z’n tweeën ontstaat. Als het er niet is, denk ik dat het heel lastig is om goede seks te hebben. Voor mij begint het gewoon bij kleine dingen. Dat kan een opmerking zijn ofzo, en het voorspel hoeft ook niet altijd heel lang te zijn. Het verschilt heel erg hoe ik me voel op dat moment, in wat voor vibe ik zit. En ook in wat voor vibe mijn partner zit, dat is natuurlijk ook heel verschillend. Afhankelijk daarvan heb je een lang of korter voorspel», klinkt het.

Gevoelige zaken bespreken

Ze legt uit dat dat bij haar en Max meestal spontaan verloopt. «Ik denk dat dat komt omdat we goed communiceren. Je voelt dat gewoon aan. Het is ook weleens gebeurd op momenten dat je dingen wat minder prettig vindt, dan heb ik het liefst dat het gewoon meteen wordt uitgesproken. Niet dat ik dan denk van: ‘oké, ik vond het eigenlijk niet zo leuk’. Dat geldt ook voor fantasieën die we allebei hebben. Ik denk dat het heel goed is om zelfs dat te bespreken», besluit ze.

Het volledige interview kan je HIER beluisteren.