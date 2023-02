Klaasje Meijer (ex-K3) over eventuele kinderwens: «Gevaarlijk om die vraag te stellen»

Klaasje Meijer praat in een interview eerlijk over haar toekomstplannen. Of daarin ook plaats is voor kinderen? «Ik vind het lastig dat er op dat vlak verwachtingen zijn», klinkt het.

Een dik jaar geleden zei Klaasje Meijer de populaire meidengroep K3 vaarwel. Inmiddels heeft ze niet stilgezeten, integendeel. «Ik heb nog geen moment zonder werk gezeten sinds ik K3 heb verlaten. Ik word regelmatig gevraagd voor tv-programma’s of optredens in België en Nederland. Zo werken de meeste zelfstandige artiesten. Toch ben ik selectief in wat ik aanneem, want er komen véél aanvragen binnen. Ik ben al verschillende keren gevraagd voor kookprogramma’s, maar daar pas ik voor. Ik hou niet van koken en kan het niet goed. Ik zeg enkel ja op projecten die me aanspreken. Het is trouwens fijn dat ik geregeld voor de Belgische televisie word gevraagd. Ik heb vijf jaar in Antwerpen gewoond, dus over de grens rijden voelt als thuiskomen in een warme familie», vertelt ze in Dag Allemaal.

Los Angeles

De 27-jarige zangeres denkt zelfs verder dan Nederland en België. «Ik trek dit jaar een maand naar Los Angeles voor mijn ontwikkeling. Een vervolg op mijn Londen-periode, zeg maar. Waar ik ga logeren staat nog niet vast, maar ik kijk ernaar uit. Ik ben dankbaar dat ik die mogelijkheid heb. Ik besef dat ik zo’n kans nu moet grijpen. (...) Het is niet mijn doel om internationaal door te breken als actrice. In Los Angeles is de filmindustrie een stuk harder dan hier, je moet de juiste mensen kennen en gevraagd worden voor een casting. Dat is een verre droom. Dit doe ik puur voor mijn zelfontwikkeling. Maar mocht ik gevraagd worden voor een internationale casting, dan zou ik geen nee zeggen», klinkt het.

Zonder vriend

Haar vriend Max zal haar niet vergezellen aan de andere kant van de grote plas. «Nee, ik trek alleen naar LA. Ik heb zin om even op mezelf te zijn. Dat vind ik fijn, want als je alleen bent, leg je makkelijker contacten. Max blijft in Nederland voor zijn werk. (...) Onze relatie is altijd in beweging. We hebben allebei onze eigen carrière: hij als advocaat, ik in de artistieke wereld. Af en toe maak ik een grote sprong, af en toe doet hij dat. We kunnen dat goed managen. Verder gunnen we elkaar veel vrijheid, dat vind ik heel belangrijk in een relatie», verduidelijkt ze.

Babybezoek

Enkele maanden geleden werd haar ex-collega Hanne Verbruggen voor het eerst mama. Of Klaasje ook stilaan van een gezinnetje droomt? «Absoluut niet. Kinderen passen zeker nog niet in mijn leven, da’s een ver-van-mijn-bed-show. Het is tof om op babybezoek te gaan, maar daar hou ik het bij. (lacht) Ik vind het lastig dat er op dat vlak verwachtingen zijn. Het is best gevaarlijk om die vraag te stellen aan vrouwen, want je weet nooit wat er speelt, hé. Sommige vrouwen willen of kunnen geen kinderen krijgen. Het is mooi als het je gegeven is, maar je moet iedereen vrij laten in zijn keuze», besluit ze.