Kim Kardashian poseert in doorzichtige outfit, maar volgers merken iets op in de achtergrond: «Oh mijn God!» (foto)

Kim Kardashian lokt heel wat reacties uit met een foto waarop ze poseert op een jacht. Mensen maken zich immers zorgen over wat er in de achtergrond te zien is.

De 41-jarige realityster vertoefde onlangs op een luxejacht op zee. Gisteren deelde ze enkele foto’s waarop ze in een doorschijnende jurk poseert voor de eindeloze zee. «Zo mooi», «Knappe prinses», en «Perfectie», is de algemene teneur in de reacties.

Haai

Maar sommige mensen fronsen de wenkbrauwen, want in de achtergrond lijkt een haai te zien zijn. «Oh mijn God, zien jullie het ook?!», «Kim, er is een haai in de achtergrond», en «Huh, ik zie een haaienvin in de rechterhoek!», waarschuwen enkele volgers haar.

