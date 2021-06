Khloé Kardashian reageert op geruchten plastische chirurgie: «Heb maar één ingreep laten uitvoeren»

Het gonst al jaren van de geruchten dat Khloé Kardashian heel wat aan zichzelf heeft laten veranderen, maar volgens de realityster is daar weinig van aan. Volgens Kardashian ging ze maar één keer onder het mes voor een plastische ingreep, en dat was een neuscorrectie. Dat zei ze tijdens de special naar aanleiding van het einde van de populaire serie ‘Keeping Up With The Kardashians’. Daarnaast gaf Khloé wel eens fillers in haar gezicht te hebben laten spuiten.