Kendrick Lamar heeft na vier jaar een nieuwe single gereleaset. ‘The Heart Part 5’ is het eerste nummer van zijn nieuwe plaat ‘Mr. Morale & The Big Steppers’, dat vanaf 13 mei te beschikbaar is.

Bij de nieuwe single hoort ook een videoclip, en die is opvallend, want na een dankwoord verandert het hoofd van de Amerikaanse rapper in controversiële figuren zoals OJ Simpson, Kanye West, Will Smith en Jussie Smollett.

Zijn laatste plaat, ‘DAMN’ dateert alweer van 2017. Daarvoor won hij zowel een Grammy Award als een Pulitzer Prize.