Kendall Jenner lokt kritiek uit met naaktfoto: «Waarom mag zij dat wél?»

Er komt heel wat commentaar op een foto die Kendall Jenner op Instagram deelde. Ze staat er immers poedelnaakt op, wat normaal gezien niet mag op Instagram. «Is dit niet verboden?», klinkt het dan ook in de reacties.

Kendall Jenner deelde gisteren een foto waarop ze in haar blootje aan het zonnen is. Ze censureerde haar borsten wel met een zwart streepje, maar toch fronsten heel wat volgers de wenkbrauwen.

Geen goed voorbeeld

Zo vinden sommigen het niet eerlijk dat de 26-jarige zus van Kylie en de Kardashians dergelijke foto’s wél mag posten en anderen niet. Instagram is immers behoorlijk streng wat betreft naaktheid op hun platform. «Ik ben er vrij zeker van dat dit ingaat tegen de richtlijnen van Instagram», «Waarom staat dit in godsnaam op Instagram?», «Vind je dit nu echt niet ongepast om te delen?», «Waarom mag zij dat wél en anderen niet?», «Je hoeft niet naakt te zijn om te laten zien dat je mooi bent», en «Niet bepaald een goed voorbeeld naar andere jonge influencers toe», klinkt het onder meer in de reacties.