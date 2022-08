Kelly Pfaff openhartig over seksleven: «Een orgasme faken? Daar doe ik niet aan mee!»

Kelly Pfaff was onlangs te gast in het praatprogramma van Lotte Vanwezemael. Daarin vertelde ze open en bloot over hoe het er bij haar en Sam in bed aan toegaat.

In ‘Lotte Gaat Diep’ praat Lotte Vanwezemael met bekende Vlamingen over seksgerelateerde onderwerpen. Deze keer waren Kelly Pfaff (45) en Sam Gooris (49) van de partij. De twee stapten in 1999 in het huwelijksbootje en hebben twee kinderen, Shania en Kenji.

Juiste knopjes raken

Als het over hun seksleven gaat, hebben ze daar twee woorden voor: «Heerlijk» en «Zalig». «Er is niets zo fijn als in de armen liggen van iemand die je lichaam even goed kent als jij, de juiste knopjes weet te raken, enzovoort. En je voelt je gewoon veilig, terwijl je vroeger als vrouw altijd moest strijden, want ja, het is moeilijker bij een vrouw...», legt Kelly uit.

Eerlijk tegen elkaar

Met dat laatste doelt de dochter van Jean-Marie Pfaff uiteraard op het krijgen van een orgasme. Dat is voor haar erg belangrijk. «Ik heb tegen Sam altijd van in het begin gezegd: ‘Ik eerst het mijne. En ik ga niet faken, daar doe ik niet aan mee. Ben je sneller daar dan dat ik er ben, dan ga ik niet zeggen dat het ook gelukt is’. In bed moet je eerlijk zijn naar elkaar toe. Zo ontwikkel je een gevoel waarin je veilig bent in je communicatie en waardoor je weet wat wel of niet werkt. Je mag jezelf niet generen om dat tegen elkaar te zeggen, want anders blijft dat en denkt hij: ‘Oh, ik ben goed bezig’ terwijl jij zit te denken van ‘morgen ga ik dat of dat maken voor het eten’. Dat wil je niet. Dat is niet fijn. Wij zijn daar altijd heel eerlijk over geweest tegen elkaar», klinkt het.

Je kan de volledige aflevering van ‘Lotte Gaat Diep’ HIER beluisteren.