Kato Callebaut over haar eerste keer: «Ik vond de seks toen niet leuk»

‘The Starlings’-duo Kato Callebaut en Tom Dice praten in ‘Lotte Gaat Diep’ openhartig over hun seksleven. Zo vertellen ze dat ze ook op dat gebied elkaar gevonden hebben. «Slechte seks hadden we nog nooit», klinkt het.

In ‘Lotte Gaat Diep’ praat Lotte Vanwezemael met bekende Vlamingen over seksgerelateerde onderwerpen. Deze keer kwamen Kato Callebaut en Tom Dice van ‘The Starlings’ langs. Ze zijn inmiddels zo’n drie jaar gelukkig samen.

Ideale voorspel

Op seksueel gebied kunnen ze absoluut niet klagen. «Onze eerste keer was gelijk goed. Maar het jaar nadien was onze seks nóg beter», vertelt Tom in TV Familie. «Slechte seks hadden we nog nooit», vult Kato aan. «Omdat we ons best doen én mekaar goed kennen. We maken er geen probleem van dat seks de ene keer met alles erop en eraan is en de keer erna een vluggertje. Zolang er maar kussen aan te pas komt, want dat vind ik het ideale voorspel».

In een tent op Rock Werchter

Ook over hun ontmaagding praten ze open en bloot. «De eerste keer met Kato stond in schril contrast met dé eerste keer. Dat was in een tent tijdens Rock Werchter», lacht Tom. Ook bij Kato was haar allereerste keer geen voltreffer. «Ik vond seks niet leuk de eerste keer. Want ik wist niet wat ik moest doen, en mijn liefje duidelijk ook niet», luidt het.

Stomende kusscène

Kato noch Tom zijn grote liefhebbers van seksfilms. «Ik zou dan nog eerder aan Tom denken tijdens het masturberen, maar daar heb ik sinds we samen zijn geen behoefte aan. Gewoon omdat het altijd leuker is met twee dan alleen», knipoogt ze. «De fantasie in mijn hoofd is altijd leuker dan wat zich op een pornoset afspeelt. Een goede Netflix-serie met een stomende kusscène vind ik opwindender dan platte porno. Die avond zal het wél gebeuren», besluit Tom.

Het volledige interview kan je HIER beluisteren.