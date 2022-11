Katia Alens verbaast volgers in doorzichtige lingerie: «Je ziet er nog altijd 30 uit» (foto)

Voormalige Opium-zangeres Katia Alens krijgt heel wat complimenten op een foto waarop ze in lingerie poseert. «Staat je fantastisch mooi», is de algemene teneur.

Katia Alens werd in 1990 verkozen tot Miss België en sierde niet veel later de cover van Playboy. Maar uiteraard kennen we haar ook nog van de meidengroep Opium, waarin ze samen met Joyce De Troch en Inge Moerenhout het beste van zichzelf gaf.

Wow-factor

Intussen telt de knappe brunette 55 lentes. Gisteren daagde ze Instagram uit door in doorschijnende lingerie van ‘Scandale éco’ te poseren. «Buongiorno», knipoogt ze erbij. Haar volgers kunnen hun ogen amper geloven. «Wow, en toen werd ik wakker!», «Wat mooi», «Prachtig», «Je ziet er nog altijd 30 uit», «De wow-factor ligt nog steeds ver boven het gemiddelde», «Knap», en «Staat je fantastisch mooi», lezen we in de reacties.