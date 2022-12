Kate Winslet heeft spijt van bekende naaktscène in ‘Titanic’: «Meest vernederende ervaring uit mijn leven»

Mocht het van Kate Winslet afhangen, dan zou de iconische naaktscène in ‘Titanic’ het nooit gehaald hebben. Ze betreurt immers dat ze uit de kleren is gegaan. «Had ik maar ‘nee’ gezegd», zucht ze.

Wie ‘Titanic’ ooit gezien heeft, herinnert zich maar al te goed de scène waarin Jack (Leonardo DiCaprio) een naakte Rose (Kate Winslet) tekent. Dat is inmiddels zo’n 25 jaar geleden en hoewel tijd heelt, voelt de Britse actrice zich er nog steeds niet helemaal goed bij. «Die scène had zo niet gefilmd moeten worden. Ik werd frontaal in beeld gebracht terwijl ik enkel een halsketting droeg. Maar ik was jong. Het was mijn eerste grote rol. Ik durfde dus geen bezwaar te maken. Maar heel die dag heb ik bij mezelf gedacht: ‘Had ik maar ‘nee’ gezegd...», lezen we in TV Familie.

Attractie van de dag

De nu 47-jarige actrice herinnert zich hoe de ganse crew meekeek. «Ik was de attractie van de dag. Want net dan moest iedereen ‘toevallig’ in de filmstudio zijn. Ook filmbazen die we de rest van de opnameperiode nooit zagen. Maar ze wilden wel komen kijken naar die jonge naakte actrice. Ik voelde me zo klein... Het was de meest vernederende ervaring uit mijn leven», besluit ze.

De bewuste scène kan je hieronder bekijken vanaf 1:04.