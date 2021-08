Kate Ryan doet bizarre bekentenis: «Met kerst deden wij een ronde met gepikte cadeaus»

Zangeres Kate Ryan heeft in het VTM-programma ‘Waarheid, Durven of Doen’ een opmerkelijke onthulling gedaan. Vroeger gaf ze aan haar familieleden gestolen kerstcadeaus, al waren die wel niet van grote waarde.

«Tijd voor jullie om eerdere misdaden op te biechten: heb je ooit iets gestolen?», vraagt Shania Gooris aan de overige tafelgasten - acteur Stefaan Degand, muzikant Lennert Coorevits en zangeres Kate Ryan in een fragment uit het VTM-programma ‘Waarheid, Durven of Doen’. Die laatste hoeft daar niet lang over na te denken. «Ja, en ik ga daar meteen een verhaal bij vertellen», zegt de 41-jarige Kempische. «Vroeger deden wij met kerstmis - kei gezellig - een cadeauronde. Eerst een gewone, en dan deden wij een ronde gepikte cadeaus.»

Die gestolen goederen waren wel niet van grote waarde, voegt Ryan - die eigenlijk Katrien Verbeeck heet - onmiddellijk toe. «Geen handtassen en portefeuilles enzo, maar gewoon, es een teelampje, es een assenbakske, es een verkeersdrempelke [sic]. Dus ja, ik heb al es iets meegepakt.» De criminele avontuurtjes van Kate Ryan hebben echter plaatsgemaakt voor een iets nobelere activiteit. «Nu doen we dat niet meer, en nu is het kringloopronde. Dus nu kopen we in de kringloopwinkel iets, maar echt iets waarvan je zegt ‘Oh, nice’ en dat geven we dan. Dus met die gepikte ronde zijn we wel gestopt.»