Kat Kerkhofs verbaast volgers in badpak: «Je bent precies nooit zwanger geweest!» (foto)

Kat Kerkhofs krijgt heel wat complimenten op een foto waarop ze samen met haar pasgeboren zoontje van de rust geniet. «Wat zie jij er al goed uit», is de algemene teneur.

Een dikke maand geleden beviel Kat Kerkhofs van haar eerste kindje, een jongetje dat luistert naar de naam Ciro Romeo Mertens. De 33-jarige vrouw van Rode Duivel Dries Mertens deelde op Instagram een zomerse foto waarop ze in badpak innig poseert met haar kleine spruit. ‘Team no sleep’, knipoogt ze erbij.

Slanke mama

Haar volgers vinden het straf dat Kats lichaam al helemaal gerecupereerd lijkt te zijn van de zwangerschap. «Team ‘was never pregnant’... Wat een figuur!», « Amai, zo’n mooie slanke mama», «Team ‘nooit zwanger geweest’ precies ja! Je straalt! Geniet van jullie vakantie», «Ondanks het slaapgebrek zie je er wel heel goed uit», en «Ik heb jou altijd een super knappe vrouw gevonden. Moederschap heeft jou nu nog mooier gemaakt», lezen we onder meer in de reacties.