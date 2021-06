Kat Kerkhofs tegen Dries Mertens: «Mogen wij dan seksuele betrekkingen hebben?» (video)

Naast de wedstrijden van de Rode Duivels en de talloze analyses krijgen we tevens een blik achter de schermen via Kat Kerkhofs. De 32-jarige vrouw van aanvaller Dries Mertens (34) filmt zowel haar beleving van het EK in België als de sfeer ter plekke.

Gesticht

In haar eerste vlog rijden ze samen naar het trainingscentrum van de Rode Duivels in Tubeke. Tijdens de autorit vergelijkt Kat het trainingscentrum met het gesticht. Ze vraagt zich dan ook af ze hem nog zal kunnen bezoeken. «Zo raar wat ik nu tegen mensen moet zeggen. Dan zeg ik: ‘Dries kan niet, want hij moet al binnen’. Dat is precies alsof je naar het gesticht gaat. Denk je dat we elkaar gaan mogen zien?», vraagt ze hem. «Ja», verzekert hij haar. «Mogen wij dan seksuele betrekkingen hebben?», wil Kat weten. «Hij gaat niet in de kamer komen kijken», knipoogt Dries, met een duidelijke verwijzing naar trainer Roberto Martínez.