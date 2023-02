Kat Kerkhofs openhartig: «Jezelf naakt in de spiegel bekijken is toch vreselijk?»

Kat Kerkhofs praat in een interview heel eerlijk over hoe mensen haar zien en hoe ze zelf met haar uiterlijk omgaat. «Ik denk dat ik door mijn borsten en flirterig gedrag te horen krijg dat ik seks uitstraal, of dat mensen mij too much vinden. Maar eigenlijk is dat belachelijk», klinkt het.

Vanaf donderdag is Kat Kerkhofs elke week als gastvrouw te bewonderen in het nieuwe muziekprogramma ‘Tulpen uit Antwerpen’. Eerder demonstreerde ze haar presenteertalent al in ‘Dancing with the Stars’, al is dit wel andere kost. «‘Tulpen uit Antwerpen was nieuw, dus moest ik het als presentator met een livepubliek helemaal mee dragen. Daar heb ik flink mee afgezien. Soms was het zo technisch - het is best lastig om continu naturel van een autocue af te lezen - ik was daar niet op voorbereid. Ik pushte mezelf om harder te werken. Niet gewoon scripts vanbuiten leren en lezen, maar echt herschrijven en opnieuw uitwerken», vertelt ze in De Morgen.

Flirterig gedrag

De 34-jarige vrouw van Dries Mertens gaf eerder in ‘Taboe’ toe dat ze het soms moeilijk heeft met hoe de buitenwereld haar percipieert. Zo greep ze eens naast een job omdat ze zogezegd te veel seks uitstraalde. «Ik vraag me af of ik dat van mezelf vind, of dat ik dat vind omdat mensen me dat hebben gezegd. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben een flirterig persoon, maar dat betekent niet dat ik mannen rond mijn vinger draai. Ik flirt ook met vrouwen. Ik flirt gewoon met het leven en vind dat leuk. Maar dat wordt wel afgestraft. Ik zou daardoor te veel seks uitstralen of te sexy zijn, maar ik vind dat eigenlijk niet. Uiteraard wordt dat sneller gezegd omdat ik een vrouw ben. Institutioneel seksisme, yes! Als een man hetzelfde gedrag vertoont, zou dat waarschijnlijk niet zo overkomen. (...) Ik denk dat ik door mijn borsten en flirterig gedrag te horen krijg dat ik seks uitstraal, of dat mensen mij too much vinden. Maar eigenlijk is dat belachelijk, als je erover nadenkt. Ik straal helemaal niet te veel seks uit. Het is fucked-up om zoiets te zeggen», klinkt het.

Lichaam veranderd sinds moederschap

Het is niet dat Kat onzeker wordt van dergelijke opvattingen, maar toch heeft ook zij af en toe twijfels over haar lichaam. «Ik ben tevreden over mijn lichaam, maar dat betekent niet dat ik complexloos ben. Ik bedoel: jezelf naakt in de spiegel bekijken is toch vreselijk? Ik denk dat elke vrouw dat heeft en dat is echt heel erg. Ik ben geen onzeker type, maar doe op dat moment toch liefst zo snel mogelijk een T-shirt aan. Na mijn bevalling ben ik redelijk veel afgevallen, iets waar ik altijd al van droomde, een paar kilo kwijtspelen. Maar door af te vallen verloor ik ook gewicht aan mijn borsten - terwijl ik ze ooit liet opereren - en merk ik dat ik mijn vormen mis. Daardoor heb ik echt beseft dat ik er nooit ga uitzien zoals ik op bepaalde momenten wens. Er is geen gouden formule, het is toch nooit goed genoeg. Mijn lichaam is in de loop van de jaren zo veranderd, zeker sinds ik mama ben geworden, dus ik laat het maar beter los. Gelukkig, en dat is belangrijk, heeft zo’n gedachte me nooit beheerst. Ik kan dat even hebben, maar daarna vergeet ik het weer», besluit ze.