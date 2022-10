Kanye West wordt aangeklaagd door familie George Floyd

De familie van George Floyd, die om het leven kwam bij een bruut politieoptreden, wil juridische stappen ondernemen tegen Kanye West vanwege zijn uitspraken over de misdaad. Advocaten hebben dinsdag (lokale tijd) een sommatiebrief gestuurd naar de artiest, ook bekend als Ye, en kondigden aan dat ze Floyd’s minderjarige dochter zouden vertegenwoordigen in een rechtszaak waarin 250 miljoen dollar schadevergoeding in het spel is.

De advocaten vroegen de 45-jarige West om een interview op de podcast ‘Drink Champs’ en alle andere publicaties waarin hij uitspraken had gedaan over de dood van Floyd te verwijderen. In het interview heeft West «kwaadwillig» onjuiste en ongegronde verklaringen afgelegd over de omstandigheden van de dood van Floyd en daarmee zijn familie schade toegebracht, volgens de brief.

Het interview is niet langer beschikbaar op de officiële ‘Drink Champs’-website, maar is nog steeds te vinden op platforms zoals YouTube.

Gevangenisstraf voor agent

De zaak van Floyd, die in mei 2020 in Minneapolis werd gedood, veroorzaakte een golf van protest tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten en wereldwijd. De witte politieagent Derek Chauvin drukte tijdens een operatie minutenlang zijn knie op de nek van de ongewapende Afro-Amerikaan, waarna Floyd overleed. Chauvin werd later veroordeeld tot een lange gevangenisstraf voor de moord.

Volgens Amerikaanse media zou de rapper in de podcast hebben getwijfeld aan politiegeweld als doodsoorzaak en een mogelijke overdosis drugs of eerdere ziekten van het slachtoffer naar voren hebben geschoven.

De muzikant en modeontwerper trekt vaak de aandacht met zijn uitspraken en optredens. Begin oktober veroorzaakte hij irritatie tijdens de Paris Fashion Week met de T-shirt opdruk ‘White Lives Matter’. Antiracismeorganisaties classificeren de uitspraak als een racistische reactie op de ‘Black Lives Matter"-’-beweging, die campagne voert tegen geweld tegen zwarten. Onder het motto ‘Black Lives Matter’ demonstreerden vele mensen maandenlang na de dood van Floyd. Onlangs publiceerde hij ook antisemitische berichten op Twitter en Instagram.