Kanye West hint op kandidatuur voor presidentsverkiezingen van 2024

De Amerikaanse rapper Kanye West, die momenteel verwikkeld is in een reeks polemieken, heeft gesuggereerd dat hij zich mogelijk kandidaat zal stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024. Hij verklaarde onder andere dat hij voormalig president Donald Trump heeft voorgesteld om zijn running mate te worden.

De artiest, die zich Ye laat noemen, publiceerde een aantal video’s op Twitter, vergezeld van het logo ‘Ye 24’. In een van die filmpjes heeft de 45-jarige rapper het onder andere over een conversatie die hij had met Trump, die zelf recent nog zijn kandidatuur voor de verkiezingen in 2024 aankondigde.

«Ik heb hem gevraagd om mijn vicepresident te worden», beweerde Ye, die eraan toevoegde dat Donald Trump daarop «tegen hem begon te schreeuwen». Met zijn kandidatuur zou Kanye West alvast niet aan zijn proefstuk toe zijn. Ook bij de Amerikaanse verkiezingen van 2020 stelde hij zich kandidaat, maar hij behaalde toen amper 70.000 stemmen.

Holocaustontkenner

De 45ste president van de Verenigde Staten bevestigde dat hij met de rapper had gedineerd in zijn woning in Florida, maar verzekerde dat de maaltijd «snel» en «kalm» is verlopen. Overigens zou ook de extreemrechtse holocaustontkenner Nick Fuentes mee aan tafel hebben gezeten. Hij kwam naar verluidt onverwacht mee als gast van Kanye West. Trump liet nadien weten dat hij niet wist wie Fuentes was.

West kwam de afgelopen tijd van meerdere kanten onder vuur te liggen. De artiest deed in verschillende interviews en tweets antisemitische uitspraken. Als gevolg van zijn uitlatingen heeft onder andere het Duitse Adidas de samenwerking met de rapper opgezegd.