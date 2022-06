Junior Planckaert reageert op kritiek dat hij voor Delphine had moeten kiezen

Gisteren zagen we in ‘Junior op zoek naar de liefde’ dat Junior Planckaert voor Pauline koos. Heel wat kijkers vonden echter dat hij beter bij Delphine paste. Nu geeft hij zijn reactie daarop.

Junior Planckaert heeft de liefde gevonden! Niet bij Ati, noch bij Delphine, maar wel bij Pauline. Opvallend was wel dat het afscheid met Delphine erg zwaar was. «Ja, dat was emotioneel beladen. Ik voelde me daar heel ambetant bij. Omdat ik zag hoe Delphine ervan afzag. Het was vreselijk moeilijk om de boodschap over te brengen. We waren toen in Parijs. En er hing zo’n positieve sfeer...», vertelt hij in TV Familie.

Gevoel volgen

Op sociale media betreurden heel wat kijkers dat hij niet voor Delphine had gekozen. «Ik heb dat gelezen, ja. Maar het zijn niet de kijkers die bepalen met wie ik verderga. Mensen vonden wel dat ik mijn gevoel moest volgen. En dat héb ik gedaan», klinkt het.

Inhouden

Pauline dus. En toen hij haar meedeelde dat hij voor haar ging, volgde meteen de eerste kus. Al geeft de 29-jarige zoon van Eddy Planckaert toe dat hij dat al eerder had willen doen. «Euh... Ja ja! (lacht) In Parijs hadden Pauline en ik het zo gezellig. En ja, de liefdesstad leent zich daar ook toe. Maar ik heb me dus kunnen inhouden. Er zijn recent programma’s geweest waarin het iets anders is verlopen...», verwijst hij naar Fabrizio in ‘De Bachelor’.

Respect

Dat is echter niets voor hem. «Welja, daar zou ik me niet goed bij voelen. Allez ja, het ligt niet in mijn aard om met verschillende vrouwen te kussen en zo. Ook uit respect voor hen. Maar goed, ik heb dus soms op mijn tanden moeten bijten», lacht hij.

Ook Pauline herinnert zich zo’n moment maar al te goed. «Ik weet dat hij zich in Parijs inderdaad serieus onder controle moest houden. (lacht) Gelukkig heeft hij me toen eens goed vastgepakt. Dat deed deugd. En het wakkerde mijn gevoelens voor Junior natuurlijk aan», luidt het.

Land ontvlucht

Nu iedereen weet dat ze een koppel zijn, hoeven ze dat ook niet meer te verbergen. Daar hebben ze lang naar uitgekeken. «Oh, samen op restaurant gaan. Gewoon, weet je wel. Eindelijk. Want we hebben moeten opletten, hoor. Recent zijn we het land zelfs ‘ontvlucht’», legt hij uit. «Ja, samen naar Tenerife», vult Pauline aan. «Maar we mochten nog niet met z’n tweeën gezien worden. Wie weet liepen daar Vlamingen rond... Och soit, vanaf nu mag iedereen het weten. Wij zijn héél gelukkig samen!», besluit ze.

Van links naar rechts: Ati, Pauline, Junior en Delphine