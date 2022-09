Junior Planckaert openhartig over zijn relatie met Pauline: «Daar heeft ze wat moeite mee»

Junior Planckaert, de zoon van voormalig wielrenner Eddy Planckaert, praat in een interview eerlijk over zijn relatie met Pauline. Zo durft hij het ook over de mindere kantjes te hebben.

Begin dit jaar leerde Junior Planckaert (30) in het Eén-datingprogramma ‘Junior op zoek naar de liefde’ zijn huidige vriendin Pauline (24) kennen. Intussen vormen ze ruim een half jaar een koppel en dat gaat heel goed. Mindere kantjes heeft hij nog niet echt ontdekt bij haar, alhoewel... «Als ik iets negatiefs moet zeggen... Pauline heeft wat moeite met de aandacht die ik krijg van andere vrouwen. Mensen willen al snel met mij op de foto, en voor haar was dat wel even aanpassen», vertelt hij in Dag Allemaal.

Jaloezie

Pauline beaamt dat. «Zeker in Vlaanderen voel je dat we bekeken worden. Terwijl ik hem op die momenten zo graag voor mij wil, we zien elkaar al zo weinig. Soms denk ik: ‘Had ik maar een ‘gewoon’ vriendje.’ Oké, ik wist dat wel op voorhand, maar echt beseffen doe je zoiets blijkbaar pas wanneer je het. (...) Ik geef toe: ik ben soms wel jaloers. Dat was in vorige relaties ook al zo, en dan hadden die jongens toen bijlange niet zoveel aantrek als Junior nu», aldus Pauline.

Zelfvertrouwen

Junior kan dat gevoel gelukkig wel plaatsen omdat hij het maar al te goed kent. «Ik was vroeger ook nogal jaloers, met als gevolg dat mijn vriendin en ik elkaar niet de vrijheid gaven waar we eigenlijk recht op hadden. Ik was vrij beklemmend in een relatie, maar nu heb ik veel meer zelfvertrouwen. Als je elkaar graag ziet, ga je elkaar niet bedriegen, daar ben ik van overtuigd», besluit hij.