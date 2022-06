Junior Planckaert heeft de liefde gevonden: dit is zijn nieuwe vriendin (foto)

De televisionele zoektocht van Junior Planckaert (29) naar de liefde heeft iets opgeleverd. In de laatste aflevering van ‘Junior op zoek naar de liefde’ zagen we dat hij de West-Vlaamse Pauline (23) koos. De twee vormen nog steeds een koppel.

Vlak na het keuzemoment volgde meteen hun allereerste kus, kon kijkend Vlaanderen gisterenavond zien. Maar het was ook niet de laatste, want de tortelduifjes zijn nog steeds samen. Op Instagram postte Junior al een foto van hun tweetjes.

«Ik voelde me het meest op mijn gemak bij haar», zegt Junior aan Het Nieuwsblad over zijn keuze. «Mijn gevoelens voor Pauline waren er van in het begin.» Bij Pauline groeiden de gevoelens daarentegen eerder gaandeweg, vertelt ze.

Dat Junior voor Pauline koos, betekent dat hij andere finaliste Ati moest afwijzen. «Ze reageerde begripvol. Ik had er schrik voor. Maar ze begreep mijn keuze. Gevoelens kan je niet forceren», aldus Junior.